Nagelsmann confirmó la ausencia de Davies por tiempo indefinido

Alphonso Davies no estará presente dentro de la plantilla dirigida por Julian Nagelsmann tras una inflamación del músculo cardíaco.

Una nueva noticia que complica al Bayern Munich. Y es que Alphonso Davies sufre una “ligera inflamación del músculo cardíaco” , también llamada miocarditis. Probablemente originada por la COVID-19. Frente a ello, Julian Nagelsmann informó que el canadiense será baja por varias semanas con el conjunto ‘bávaro’.

“En el caso de Phonzie, el seguimiento que hacemos a todos los jugadores que han tenido coronavirus ha revelado signos de una leve inflamación del músculo cardíaco. No podrá entrenar hasta nuevo aviso y no estará disponible durante las próximas semanas. Tiene que recuperarse completamente ahora. Desde la ecografía, no es tan dramático, son simplemente síntomas. Sin embargo, tiene que pausar”, declaró Julian.

Davies estuvo entre las numerosas bajas por coronavirus que tuvo el Bayern para el último partido contra el Borussia Mönchengladbach. Leroy Sané, Dayot Upamecano, Omar Richards, Manuel Neuer y Tanguy Nianzou ya están entrenando, pero “siguen recuperándose”, indicó el técnico.

Sin embargo Nagelsmann dijo que, a excepción de Neuer, de ninguno se puede esperar todavía que juegue 90 minutos. “En un portero la exigencia física es distinta que en un jugador de campo. Esperamos que no reciba permanentemente disparos a puerta y no tenga que hacer 50 paradas”, explicó