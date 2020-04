“No sé por qué no funciona Alianza”

“Rocky” Balboa no se explica cómo no se obtuvieron resultados con Bengoechea



Adrián Balboa dio sus apreciaciones y se refirió al inicio de año de Alianza Lima. También declaró sobre por qué el esquema de Pablo Bengoechea no dio resultado esta temporada. El atacante uruguayo explicó que no tuvieron tiempo en adaptarse, y eso les jugó en contra. “Es la pregunta que nos hacemos todos, si hay buen plantel, existe una buena relación en el vestuario, somos muy buenos compañeros, el fútbol es así. Vinieron chicos nuevos y tampoco los conocíamos. La adaptación lleva su tiempo, y no los hicimos de la mejor manera”, explicó ‘Rocky’ Balboa, quien jugó la mayoría de partidos que tuvo con el técnico uruguayo.

El atacante ‘charrúa’ es consciente que el plantel aliancista no tuvo el arranque esperado; sin embargo, le pone paños fríos a la situación y ve con optimismo lo que resta del campeonato. “Por suerte queda mucho tiempo por delante. Debemos levantarnos”, manifestó el centro delantero.