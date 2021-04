No te apresures Muchacho…

Jhilmar Lora quiere jugar en el Nápoli.

El lateral derecho de Sporting Cristal, Jhilmar Lora, ya es una de las revelaciones de la Liga 1 Betsson con 20 años. Lora comentó que sueña con jugar en Europa. “En mi posición admiro a Dani Alves y Joshua Kimmich. Veo fútbol de todos los países pero me gusta mucho el inglés. En un futuro me gustaría jugar en el Nápoli, desde pequeño me gustó su juego. Yo creo que sí podría jugar en otra posición, siempre y cuando tenga la preparación adecuada”, señaló.

Además, habló de Roberto Mosquera. “Es un gran entrenador. Su experiencia en el fútbol hace que sepa llevar bien las cosas, nos aconseja y habla bastante. Me dijo que siempre cubra bien mi banda y estaba feliz por mi rendimiento. El ‘profe’ Jorge Soto, por haber jugado en mi posición, siempre me aconseja y da recomendaciones “, aseguró Lora.

Por otro lado, dejó en claro que no piensa en la selección peruana. “Tanto Luis Advíncula y Aldo Corzo son buenos jugadores, pero por ahora no pienso en la selección. Quiero seguir mejorando y aprovechar las oportunidades que tengo, luego las cosas vendrán por sí solas”, finalizó.