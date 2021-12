Nolberto Solano: “Apuntamos a ir directos a Qatar”

El asistente técnico de la Selección Peruana, Nolberto Solano, advierte a sus siguientes rivales a poco del final de las Eliminatorias. El ex jugador aclaró que el máximo objetivo es clasificar de manera directa, sin embargo conseguir el cupo al repechaje sería tedioso.

Siendo conscientes de esta situación, el asistente técnico de la selección, habló con respecto al objetivo que se ha trazado la bicolor en las clasificatorias, asegurando que apuntar a ir de manera directa al Mundial.

“Primero hay que pensar y apuntar a ir directamente al Mundial, el consuelo sería quedarnos en el repechaje. En caso de lo segundo, sería un partido duro. Pero no es bueno adelantarnos a nada”, indicó en RPP.

“En Colombia debemos sacar un buen resultado y a Ecuador tenemos que ganarle. No me quiero adelantar, es partido a partido. No firmaría el repechaje hoy en día, no firmaría un cheque en blanco”, explicó.

Finalmente, Nolberto Solano mencionó que, hasta el momento, la Selección Peruana solo tendrá un amistoso contra Panamá, duelo que está programado para el 16 de enero de 2022. “De momento, parece que solo tendremos un amistoso que es ante Panamá. No nos han vuelto a mencionar nada más”, sentenció.