Oblitas revela que Ricardo Gareca está muy mal anímicamente

Juan Carlos Oblitas respondió a la prensa, siendo su primera aparición tras lo vivido en Doha y la fallida clasificación peruana al Mundial de Qatar 2022. Donde fue claro en lo que concierne al presente del estratega argentino.

“Ricardo Gareca está muy pero muy mal realmente, anímicamente hablando... Me he sentado acá en el lugar de Ricardo. Y les explico, y les pido que me entiendan… El gran problema durante muchos años en el fútbol fue la cultura de la negatividad. En los últimos 7 años, con la llegada de Ricardo Gareca, fue todo lo contrario. Les dio una esperanza y les va a seguir dando esa esperanza, estoy convencido y la gente lo sabe”.