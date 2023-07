OFICIAL: Benjamin Mendy fue absuelto de violación

El futbolista francés, Benjamin Mendy, es declarado ‘no culpable’. No se encontraron pruebas suficientes para encarcelarlo

Benjamin Mendy fue evaluado por el jurado de Chester Crown Court que lo declaró ‘no culpable’ de los cargos de violación y de agresión sexual. El jurado compuesto por 6 hombres y 6 mujeres no encontró pruebas suficientes para culpar a Mendy. El jugador francés echó a llorar cuando confirmaron su inocencia según información de la BBC. En Enero, Mendy fue absuelto de 6 cargos por violación. Dentro de las declaraciones para probar su inocencia Mendy llegó a decir “me he acostado con más de 10.000 mujeres. Nunca obligaré una mujer a tener sexo”.

Ante esto, el jugador del Memphis Depay hizo una publicación indignado por el caso de Benjamin Mendy despues de ser declarado no culpable de violación.

“Todos los casos desestimados. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora?”

“¿Quién va a ayudar a este hermano a sanar?”

“¿Quién va a ser responsable por el daño a su nombre?”

“¿Cómo va a recuperar su carrera?”

“Muchos años de inversión para convertirse en un futbolista profesional…. ¿¡Ahora que!?”

“Nunca toqué este tema porque no sabía todos los detalles, pero hablé con él una vez por FaceTime mientras estaba tras las rejas y lo enfrenté en el campo un par de veces. No vi ningún mal en el hombre. No podemos aceptar que esto nos suceda a nosotros como atletas.”

“¿Quién nos defenderá en el momento de la necesidad, no cuando el daño ya esté hecho?” Escribió el jugador neerlandés, Memphis Depay.

El futbolista francés, Paul Pogba, también publicó en sus redes sociales lo siguiente:

“Muy feliz por ti, mi hermano. Todas las personas que dijeron cosas malas sobre ti, quiero verlas limpiar tu nombre. Estoy deseando verte de nuevo en el campo”.

Benjamin Mendy es uno de los defensas más caros de la historia, ya que el actual campeón de la Champions League, el Manchester City, lo fichó en 2017. Fue campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018. Sin embargo, por culpa de esas acusaciones el futuro de la carrera de Mendy se ve poco esperanzador.