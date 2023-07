Renan Lodi es nuevo jugador del Marsella

Renan Lodi deja el Atletico de Madrid para fichar con el Marsella

Renan Lodi dejo el Atlético de Madrid, es la segunda en este mercado de verano tras la de Geoffrey Kondogbia. Curiosamente, con el mismo destino, el Olympique de Marsella. El cuadro francés y el colchonero han anunciado oficialmente el traspaso del lateral brasileño. Firma por cinco años.

Era un secreto a voces que el sudamericano no iba a continuar en el Atlético después de que en el curso pasado forzase para irse a la Premier League, con destino al Nottingham Forest, para intentar estar en el Mundial de Qatar con Brasil. Algo que, por cierto, no consiguió. Como tampoco que el equipo inglés pagase los 40 millones que se habían pactado en la cláusula de compra pese a ser uno de los equipos que más dinero han invertido en fichajes en los últimos meses.

Tras volver de la Premier, la opción de quedarse en el Atlético estaba descartada y aparecieron varios pretendientes. El equipo rojiblanco dijo no a una oferta de 10 millones del Benfica, pero sí que accedió a una de 14 por parte del Olympique de Marsella, además de guardarse un porcentaje del 20% de una posterior venta.

El equipo colchonero tendrá que esperar a que se dé esa posible venta para saber si recupera los 21,7 millones de euros que puso sobre la mesa en 2019 para firmar al prometedor lateral izquierdo del Athletico Paranaense.

UN GOL CLAVE PARA EL TÍTULO DE LIGA

En el Atlético de Madrid nunca llegó a ser indiscutible para El Cholo Simeone, demasiado irregular y con algunos peros en defensa que no convencían al Cholo. Atacando era un rayo, pero defendiendo no era lo que el argentino buscaba. El técnico, incluso, se inventó una nueva posición para él de extremo en la que funcionó muy bien. Pero en cuanto tuvo de nuevo a todos sus efectivos, el brasileño pasó a un segundo plano. “Desde el Atlético de Madrid le deseamos el mayor de los éxitos a Renan Lodi en esta nueva etapa profesional”, señaló el club colchonero.

Cierra su etapa en el Atlético con 118 partidos en tres temporadas, con seis goles, uno clave para la consecución del título de la 21/22. Aquel que anotó ante Osasuna cuando el equipo de Simeone perdía en el Metropolitano y acabó dándole la vuelta al marcador. Un gol que permitió levantar posteriormente el título.