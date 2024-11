¡Oliver Kahn asegura que Ronaldo era mejor que Messi y CR7!

Oliver Kahn, mundialista con Alemania, piensa que Ronaldo es el mejor de todos los tiempos.

Hoy en día está en boga si el mejor es Messi o Cristiano Ronaldo. Estos dos astros, han invitado a soñar a todo el mundo del fútbol, regalándonos más de una fantasías, pero, según Oliver Kahn, Ronaldo «el gordo», era mejor que ellos y vaya que lo sufrió en la final del Mundial Alemania 2006.

Ambos jugadores tuvieron carreras distintas. Lionel Messi, tuvo en su niñez y juventud un severo problema de crecimiento que significó que muchos equipos le cierren las puertas. FBC Barcelona apostó por él y el negocio les salió redondo. Todos conocemos lo que ofrece «el enano», fantasía pura.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, si bien no tuvo una técnica depurada, comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa donde ya resaltaba por su destreza, pero, con el paso de los años, en base a disciplina y constancia a podido resaltar y ser uno de los mejores en el fútbol mundial hasta convertirse en una marca que hoy muchos admiran.

Pero, una voz autorizada con los galones bien puestos para opinar sobre si existe alguien que fue mejor que estos dos astros es Oliver Kahn. El ex arquero de la selección alemana, aseguró que, Ronaldo «el gordo» a sido mucho mejor que ambos, ya que, tenía una importante combinación de quimba y gol que arrasaba con todos.

«Para mí, Ronaldo era mucho mejor que Messi y Cristiano. Sigo considerándolo el jugador más completo de todos los tiempos. El brasileño fue el mejor jugador que he visto nunca. Ronaldo era el mejor, pero el que más me irritaba era (Filippo) Inzaghi. No era un súper campeón, pero siempre me marcaba. Siempre. Qué nervios», señaló Oliver Kahn.

Recordemos que Kahn sufrió en carne propia al goleador brasilero en el Mundial Alemania 2006. «El gordo» no venía convenciendo en las fases previas, pero, decidió hacerse un corte extraño de cabello para que hablen de ello y no de otras situaciones, hasta que, en el la final del mundo, Ronaldo dio la alegría a toda Brasil con un doblete a los 67′ y 79′, coronándose campeones del mundo. ¡Fenómeno!