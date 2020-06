¡Paga pues!

Wilmar Valencia reclama dinero que le debe el Grau. Contratan jugadores y a mí no me pagan desde el año pasado, señala.

La noticia de la contratación de Reimond Manco por el Atlético Grau de Piura no fue bien tomada por su ex técnico Wilmar Valencia, quien criticó por no cumplir económicamente sus obligaciones. “Me gustaría que el presidente Arturo Ríos, quien está contratando jugadores, cumpla con los documentos pendientes que firmó el año pasado. No solo conmigo, sino con el cuerpo técnico, personal auxiliar e incluso con jugadores que ya no están en el club. No pagó los premios y me debe dinero”, aseguró Valencia.

El actual entrenador de Sport Huancayo, también habló sobre el reinicio del torneo. “Hoy tenemos una reunión con el cuerpo técnico y el plantel. Esperamos la respuesta de la FPF sobre el tema económico para ir a Huancayo a pasar las pruebas moleculares. No sabemos cuándo llegarán esas pruebas a provincias”, aseveró.

Finalmente dijo: “El torneo se está centralizando y ya hay una diferencia con los equipos de Lima, pero finalmente todos queremos salvar el año y que todo se cumpla dentro de una tranquilidad”, finalizó.