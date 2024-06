Panamá: Seleccionados que militan el torneo peruano

En Panamá existen algunos elementos que están o han pasado por suelo peruano.

La selección de Panamá está participando actuamente como invitado en esta Copa América 2024 que se realiza en USA, integrando el grupo C con Uruguay, Estados Unidos y Bolivia. Un grupo complicado donde podrían sobre salir en lo físico pero las demás selecciones podrían ganarles en el juego colectivo.

Dentro del seleccionado de Panamá encontramos algunos jugadores que están o han militado en algunos equipos del torneo peruano, demostrando un más que aceptable nivel que los a ayudado a ser considerado por Thomas Christiansen, actual seleccionado de la selección del caribe.

Por ejemplo en este último encuentro de Panamá en su encuentro frente a Uruguay válido por la primera fecha del grupo C donde los sudamericanos se quedaron con los tres puntos aunque los de Panamá, sobre todo en el segundo tiempo, fueron encontrando su mejor versión y lograron poner en aprietos a Uruguay.

En este partido pudimos observar a la “pantera” Fajardo quien tuvo un importante paso por Cusco FC, donde destacó gracias a la rapidez que mostraba y el desembolvimiento frente a importantes defensas de equipos de la capital. Actualmente, el delantero es una de las grandes figuras de la Universidad Católica de Ecuador.

En el segundo tiempo ingresó Abdiel Ayarza, volante de contención o mixto con un gran despliegue físico que es de aplaudir de área de area. El actual jugador del Cienciano del Cusco, fue una de las piezas de recambio de su técnico para darle mayor oxigeno y tratar de sostener a Uruaguay que se venía con todo.

Quien también pudo ser parte de esta selección pero lamentablemente se lesionó en los amitosos previos con su selección y no llegó a tiempo para ser parte de los convocados de la Copa América, es el actual delanteo de Alianza Lima, Cecilio Waterman quien no podrá ayudar a su selección en el gramado de juego y se convirtió en una baja sensible para la selección de Panamá.