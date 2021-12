Pedro Garay: “Cristal me dio todo, le estoy muy agradecido”

Pedro Garay, emblema y ex jugador del Sporting Cristal, se rindió en elogios para su ex compañero Roberto Palacios y habló de su paso por la institución celeste

Sporting Cristal cumplió 66 años de existencia hace poco. Uno de los jugadores más recordados y emblemáticos de los celestes es, sin duda, el volante paraguayo Pedro Garay. Quien habló de su paso por el conjunto rimense y elogió a Roberto “Chorri” Palacios.

Garay fue tricampeón del torneo local y subcampeón de la Libertadores 1997 con el cuadro rimense, dijo lo siguiente: “Sporting Cristal me dio todo, jugar una final de Copa Libertadores no a todos se les da. Creo que me fue bastante bien con esa camiseta y estoy muy agradecido”.

Además, se tomó el tiempo de elogiar a su ex compañero Roberto Palacios: “El mejor futbolista con el que jugué fue Roberto Palacios. Vi en él a un jugador de tamaño muy pequeño pero magnífico, era un Lionel Messi en ese tiempo. Era completo, marcaba y entraba fuerte”.

Por otra parte, el ex volante de Cristal explicó la razón por la que no trabaja actualmente en la institución del Rímac: “A mí siempre me gustaría trabajar para Sporting Cristal. Nosotros somos formadores, no sé cómo se maneja ahora el club pero conmigo no se han contactado. Cuando estuvo Carlos Benavides le comenté por qué nunca pensaron en mí, pero no me contestó”.

Por último, Garay se refirió a la Copa Libertadores 1997: “Si pudiera elegir jugar otro partido sería la final de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cruzeiro. Nosotros tuvimos la pelota y no la metimos, por eso ganaron ellos”.