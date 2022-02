Pérez: “No celebré el gol a Cristal por respeto a todo lo que me enseñó”

Jimmy Pérez, futbolista del Sport Huancayo, habló sobre su gol que le hizo a Sporting Cristal por Liga 1 Betsson

Jimmy Pérez, futbolista del Sport Huancayo, habló sobre su gol que le hizo a Sporting Cristal por Liga 1 Betsson. El mediocampista nacional señaló que no celebró el gol por respeto, ya que los “rimenses” le enseñaron todo lo que sabe en el fútbol.

“Nosotros estamos preparados para todo. La pretemporada lo hicimos muy bien. En el primer partido nos tocó de local contra un equipo que juega muy bien, como lo es Sporting Cristal y de visita ante Atlético Grau, que llegaba de empatar con Alianza Lima, también se hizo difícil, pero felizmente sacamos los resultados”, declaró a GOLPERU.

El mediocampista se mostró feliz porque su equipo ganó 6 puntos en dos partidos. En la primera fecha derrotó 1-0 a Sporting Cristal y en la fecha 2 de visita derrotó 3-4 al Atlético Grau de Piura.

Sobre su gol anotado ante Sporting Cristal: “Sabía que en cualquier momento, si se me daba la oportunidad de marcarle a Cristal, no lo iba a celebrar por todo lo que me dio en las divisiones menores. También por todo lo que me enseñó como persona y como futbolista. Por respeto no celebré”, concluyó.