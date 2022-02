Pedri: “Le damos mucho valor a la Europa League”

Pedri, jugador del FC Barcelona, habló en la previa del duelo frente al Napoli de Italia por los dieciseisavos de final de la Europa League

Un gran partido. Pedri, jugador del FC Barcelona, habló en la previa del duelo frente al Napoli de Italia por los dieciseisavos de final de la Europa League. Españoles e italiano se enfrentarán este jueves desde las 12:45 p.m. hora peruana. Ambos buscarán un lugar en los octavos de final.

Pedri dijo lo siguiente: “La gente tiene que estar ilusionada, nosotros somos jugadores jóvenes que queremos hacerlo lo mejor posible. Es verdad que es la Europa League, pero nos vamos a dejar la piel en el campo para intentar ganar. El Barcelona siempre está acostumbrado a ganar y es lo que hay que darle a esta afición”.

El joven futbolista agregó lo siguiente: “Es un partido muy importante. No estamos en Champions, donde nos gustaría estar, pero le damos mucho valor porque llegamos a la Europa League con muchas ganas de competir y de ganarla”.

EL BARSA Y UN PARTIDO CLAVE:

Además, se refirió al rendimiento del Napoli: “Con Xavi y los ‘scouts’ nos enseñan mucho del otro equipo y de cómo juegan. Preocupa que salen bien con Insigne, juegan bien a la contra. Tenemos que tener el balón porque somos el Barcelona y tenemos que fiarnos de nosotros“.

Por otra parte, el Barcelona tiene un duro choque por la Europa League, ante esto, Xavi expresó que: “Vamos a por la Liga y la Europa League. ¿favoritos’ no, yo no lo diría. El Nápoles es un rival fuerte, el segundo partido fuera, son los últimos que han ganado la competición… No nos veo como favoritos, sí como candidatos. Veo la eliminatoria muy pareja”.