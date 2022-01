Periodista brasileño: “A Palmeiras le agradan los números de Dulanto”

Junior Venezi, periodista brasileño, habló sobre la posible llegada de Gustavo Dulanto al actual bicampeón de la Libertadores, Palmeiras.

En las últimas horas se pudo conocer que Gustavo Dulanto está en la órbita del Palmeiras, actual bicampeón de la Copa Libertadores. Junior Venezi, periodista brasileño, habló sobre la posibilidad del que el central peruano llegue al ‘Verdao’.

El periodista deportivo reveló que Dulanto tiene competencia para llegar al ‘Verdao’: “Dulanto fue ofrecido a Palmeiras que analizó la contratación y tiene los medios para hacer el negocio. En la mañana estaba muy cerca, pero también viene conversando con otros defensas”.

Junior Venezi confesó que al ‘Verdao’ le agradan las estadísticas de Dulanto: “Palmeiras tienes los números de Dulanto, estos son muy aceptables para el equipo. Los empresarios lo ofrecieron y los dirigentes estudiaron al jugador. A esta hora hay otros jugadores y se ha complicado su llegada”, declaró en Radio Ovación.

El periodista ‘brazuca’ también mencionó que los hinchas de Palmeiras tiene desconfianza de esta contratación: “En Brasil no se conoce mucho a Dulanto, pero yo lo vi en los partidos entre Garcilaso y Santos, me gustó mucho. El defensa jugó muy bien. La hinchada brasilera tiene desconfianza por no conocer a fondo al peruano”.

Por último, Venezi destacó las habilidades de Gustavo Dulanto: “Tiene calidad con el balón en los pies y con el trabajo en la pelota parada, pero me gustó principalmente el juego aéreo del jugador, es muy alto y va muy bien en las pelotas aéreas”, finalizó.