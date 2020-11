Periodistas de Colombia opinan de la debacle de su selección

Los periodistas deportivos de Colombia dieron sus a nálisis tras las caídas ante Uruguay y Ecuador.

La selección Colombia va en caída libre luego de la derrota ante Uruguay y la goleada ante Ecuador, que no se veía sufrir una así desde hace más de 40 años. Además, hay mucha incertidumbre respecto al futuro de la Tricolor y sus aspiraciones a clasificar a Qatar 2020. Por lo que la prensa colombiana se pusieron a analizar las causas del debacle.

Paulo César Cortés – ESPN

“Carlos Queiroz debe quedarse e intentar recomponer el camino, es un tipo capaz. Claramente no era el entrenador para Colombia, pero ya está acá y hay que sostenerlo porque lo que viene es muy complejo. Él debe quedarse e intentar mejorar la defensa, que es un problema serio; debe llamar a los jugadores que tengan un buen presente, que sumen minutos en sus equipos, no que sean suplentes, no que tengan fallas, como el caso de Mina que venía de ser suplente y cometer errores en el partido ante Liverpool, es un jugador que no pueda ser alternativa”.

José Amado – ESPN Argentina

“Los dos resultados que se le dieron a la Selección Colombia, en cualquier selección del mundo, son resultados saca técnicos. Jamás hubiese dejado ir al profesor Pékerman, que con sus defectos y virtudes, y con algunas cosas que le faltaron en los Mundiales, fuimos a dos mundiales. Colombia no se puede permitir quedar afuera de un Mundial sabiendo que la Eliminatoria es muy dura, que no se puede regalar resultados de local, y mucho menos que lo goleen como golearon a Colombia.”

César Augusto Londoño – Caracol Radio

“Sigo pensando que la mayor responsabilidad es de los jugadores después del técnico, que también tiene una enorme responsabilidad. Queiroz lo primero que tiene que hacer es replantear su idea que no está funcionando y está fracasando; revisar la utilización de los jugadores. Con tan poco tiempo de trabajo en una Selección debería volver a la esencia, pero sobre todo tranquilizarse, hacer cuatro cambios al minuto 40 de un partido sólo muestra desespero e inseguridad”