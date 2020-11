Scaloni: “En ningún momento nos sentimos superados”

El técnico Lionel Scaloni habló sobre el triunfo 2-0 ante Perú en Lima.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se mostró muy conforme con el rendimiento del equipo. “Vinimos a una cancha difícil ante un rival necesitado y el partido fue muy bueno. Fuimos justos vencedores. Siempre hay que mejorar cuando se gana y se pierde. Veremos los dos partidos y sacaremos conclusiones”, indicó.

“Creo que el partido fue casi todo nuestro, más allá que el rival juega y hay que entenderlo. Hoy los rivales todos son difíciles, esta Eliminatoria es muy complicada y cualquiera gana a cualquiera. Intentamos que vean que somos una selección difícil. Puede que haya una selección que supere a otra, pero sentirse superados, en ningún momento nos sentimos superados”, agregó.

“Quizá hoy estuvimos más tranquilos cuando tuvimos la pelota y manejamos la pelota con paciencia, encontramos los espacios. Leandro agarró la pelota al borde del área, me vio que hice movimiento de frente al arco y por suerte metí un pase justo y pude terminar definiendo. En otros partidos he tenido situaciones pero hoy hemos jugado muy buenos partidos y nos vamos contentos”, expresó.

Por último, Lionel Scaloni habló sobre su festejo del gol. “Fue un festejo porque por ahí contra Paraguay no me sentí cómodo individualmente, no hice un partido como quería. Hoy tenía que revertir esa imagen, más en lo personal. Tenía que trabajar para el equipo y hoy hice un gran esfuerzo como mis compañeros”, concluyó.