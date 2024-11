¿Perú sigue con posibilidad de volver al Mundial?

Luego del empate ante Chile, te contamos la situación que atraviesa Perú en las clasificatorias para llegar al Mundial

Nadie puede negar la gran ilusión que nos llevamos en los minutos finales del encuentro ante Chile. El offside impidió la alegría de toda la hinchada en tener la oportunidad de sumar tres puntos fundamentales. Luego de la culminación del partido, solamente quedaron lamentos, pues las posibilidades de clasificar al Mundial son mínimas.

Perú no aprovechó al jugar de local ante la selección de Chile y se alejó muchísimo del último puesto de clasificación directa. Con el triunfo de Paraguay ante Argentina, el equipo de Jorge Fossati quedó a 9 unidades de alcanzar a los dirigidos por Gustavo Alfaro. Una cifra muy complicada de alcanzar, más aún si restan tres encuentros por jugar en Lima.

Mientras que la zona de repechaje sigue siendo la única opción de la selección para regresar a la Copa del Mundo. Sin embargo, el empate de Venezuela ante Brasil puso en riesgo las probabilidades de la ´bicolor´, pues quedaron a 5 puntos de lograr el gran objetivo.

La selección le restan siete jornadas por disputar, en donde tiene tres encuentros en condición de local por afrontar (Bolivia, Ecuador y Paraguay). La único que sirve es ganar todo lo que queda en Lima y sumar puntos de visita, pero eso no asegura el objetivo, pues los rivales directos también tienen tres compromisos por jugar de local.

Una vez más queda depender de otros resultados. Un ejemplo claro es el partido de Chile vs. Venezuela por la fecha 12, en donde se necesita urgentemente un empate entre ambos países, mientras que la ´bicolor´ tendrá el difícil reto de sumar puntos en Buenos Aires, de no conseguir los resultados deseados, el regreso de Perú al Mundial no será una realidad.