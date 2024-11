¡Historia repetida! ¡Perú no levanta vuelo!

Con las ilusiones totalmente perdidas, Perú, quedó lejos de tentar ir al Mundial.

¡Al final, la cosa sigue igual! Y es que el fútbol peruano viene en vuelto en un gran escándalo, si los altos mandos que pertenecen a la FPF, están siendo investigados, ¿Qué podemos esperar de lo demás? Perú, demostrando amor por la bicolor, era nuestra la única esperanza para regalarnos una alegría pero no fue así.

Así como cuando clasificamos al Mundial de Rusia 2018, donde, el logro de la selección no reflejaba el buen nivel de nuestro fútbol, se imaginaba que Perú, podría volver a tener esa idea y a pesar de todos los problemas, rascar una victoria frente a Chile y brindar una gota esperanza a toda la afición, pero, terminamos peor que cuando empezamos.

Juan Carlos Oblitas y Jorge Fossati salían a tratar de poner calma a la situación y que tan solo nos enfoquemos en el partido frente a Chile, se sabía que era nuestra última bala si queríamos salir de la posición en la que estamos, pero, si no llamas a los mejores que tenemos dentro de lo poco que hay, es muy complicado.

Cáceda cumplió en el arco y suplió de buena manera a Pedro Gallese. La línea de 3 del fondo que, habitualmente, era lo más fuerte que teníamos, fue un flan. Alexander Callens no pasó apuros, Miguel Araujo, no leía bien los tiempos para ser el líbero del equipo y dejaba libre a su marca y Aldo Corzo, no fue el que todos conocemos y fue superado con facilidad. ¡No hay química!

Los tres del medio estuvieron desaparecidos. Wilder Cartagena, quien fue el cerrojo, se le vio muy apresurado, queriendo jugar a un solo toque, pero, Perú, necesitaba tranquilidad para hilvanar jugadas. Sergio Peña fue pasador, pero, para ser el «10» de la selección, está muy lejos de merecerlo, Oliver Sonne, con poca historia con Perú, fue de lo mejorcito que tuvimos, inteligente, bastante idea de juego y con ímpetu. Nota aprobatoria.

Por las bandas tuvimos los puntos más débiles. Por derecha, Andy Polo, si bien intentó cerrar su zona y asociarse, nunca generó peligro en ataque y paso casi desapercibido. Por el otro sector, Luis Advíncula no pudo desenvolver mejor su juego, se le notaba incómodo en la posición y estuvo contenido a pesar de haber tenido la jugada más peligrosa al estrellar un remate en el travesaño.

Por último en ataque encontramos dos jugadores diferentes. Alex Valera era el encargado de batallar por todos los sectores, el jugador de Universitario se ganaba los frejoles, pero, si hablamos de situaciones de gol, no se generó ni una. Su acompañante fue Paolo Guerrero, quien con características distintas, se dio maña para referenciar bien a los centrales, controlar y apoyarse de espaldas al arco rival y generó importantes faltas cuando Chile estaba envalentonado. ¡Uno de los más regulares dentro de la cancha!

Ahora, muy lejos de todo, Perú, buscará cerrar su participación en esta fecha doble de las Clasificatorias, visitando a Argentina en la Bombonera. Los «albicelestes» vienen de morder el polvo de la derrota frente a Paraguay, por lo que querrán darse un festín con la bicolor, pero, nuestros muchachos, irán por la hazaña. ¿Cuál es tu pronóstico?.