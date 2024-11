¡Tabla de posiciones terminada la fecha 11 de las Clasificatorias!

Conoce la tabla de posiciones al término de la fecha 11 de las Clasificatorias.

Terminó la fecha 11 de las Clasificatorias con importantes sorpresas. Los locales generalmente ganaron y hubo movimiento en la parte alta de la tabla de posiciones. Conoce con nosotros cuales son los cambios y como se proyecta cada selección para la siguiente fecha.

En la punta y con 22 puntos encontramos a Argentina que en su visita a Paraguay, mordió el polvo de la derrota al verse superado por 2-1. Su técnico Lionel Scaloni, toma este momento con mucha calma y asegura que, frente a Perú en la Bombonera, la historia será totalmente distinta.

La segunda casilla le pertenece a Uruguay. La selección «charrúa» se adueño del puesto tras la victoria frente a los cafeteros. La celeste suma 19 puntos al igual que Colombia que se ubica en la tercera posición. Ambas selecciones buscarán en la siguiente fecha ver quien cierra el año como escolta de la albiceleste.

En la cuarta posición está Brasil con 17 puntos. No es normal ver al Scratch en esta ubicación pero es que no han venido encontrando los resultados necesarios para trepar en la tabla. En esta fecha 11 de las Clasificatorias, no han podido pasar del empate a uno frente a Venezuela en Maturín. Ahora tendrán que recibir en casa a Uruguay. ¡PARTIDAZO!

Puedes leer:

Quinto se encuentra Ecuador con 16 puntos. Los norteños han sorprendido a propios y extraños por su buen performance, ya que, comenzaron la competición con -3 y hoy en día, están metidos en puestos de clasificación. Ellos, vienen de derrotar a Bolivia por un claro y contundente 4-0 y ahora, tendrán que visitar a Colombia .

Sexto hallamos a Paraguay con 16 puntos. Una selección que a tomado un nuevo vuelo bajo el mando del profesor Gustavo Alfaro, quien a convencido a sus jugadores para agregarle al ADN paraguayo, un juego frenético en ataque con elementos que pertenecen a equipos del primer mundo.

Séptimo encontramos a Venezuela con 12 puntos y octavo a Bolivia con igual cantidad de puntos. La «vinotinto» empató de local con Brasil y la próxima fecha con la moral a tope, visitará a Chile. Por su parte, los del altiplano, quieren pasar la página de su abultada derrota contra los norteños y vencer en casa a Paraguay. ¡Rivales directos!

Por último, cerrando la tabla en el noveno puesto, tenemos a Perú con tan solo 7 puntos y Chile, último con 6 puntos. Ambos cuadros empataron a cero entre sí en Lima y, prácticamente, se quedan muy lejos y sin chances de clasificar al Mundial. En la próxima fecha, la bicolor, visitará a Argentina y los «la roja» recibirá en casa a Venezuela. ¡A seguir luchando por el sueño!