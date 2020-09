Pisando fuerte

Cristal goleó 6-2 a Cantolao en Matute y sube como la espuma.

Arturo cursaba el tercer ciclo de la carrera de Periodismo, pero debido a la pandemia tuvo que dejar de estudiar porque la falta de economía en hogar. Sin embargo, sus ganas de ser un relator de fútbol pudieron más, y cada vez que juega su querido Sporting Cristal, se animaba de narrarles a sus dos hermanos menores, se ponía el auricular para escuchar la radio e inició. Y fue así como vivieron ellos la goleada del conjunto rimense (6-2) sobre la Academia Cantolao en el Estadio Matute -duelo válido por la jornada 9 del Torneo Apertura-.

Arturo daba detalles de las primeras acciones del encuentro que el claro dominador era Cristal. Por lo cual, no tardó en cantar los goles madrugadores: A los 6 minutos, tras una presión alta del cuadro celeste, originado una mala salida de Cantolao. Al final, Herrera definió sobre el arco de Delgado, y pese a bloquear, el balón entró en su pórtico. Y a las 17’, Merlo dejó su marca en el arco de Delgado. Centro al área y si tener la marca, cabeceó el defensor argentino.

El muchacho cambió de tono de voz al notar que Cantolao despertó, gracias a un destacado Sandro Rengifo que fue vital hasta la hora que salió lesionado: balón al área de Rengifo y Loyola trabó a Celi, quien, tras cobrarse el penal, el mismo jugador lo cambió por gol.

Para el complemento, Arturo no dudó en hidratarse porque intuía que el encuentro iba a tener más goles y no falló: El tercer gol rimense llegó desde la pena máxima. Mano de Contreras y el referí no dudó en cobrar penal. Herrera se encargó de cambiarlo por gol. Tuvo que pasar más de un año para que el ‘Goleador’ vuelva hacer un doblete.

“Canchita” Gonzáles puso el cuarto tras habilitación de Emanuel Herrera. La defensa de Cantolao hacía agua. Sobre los 85′ llegaron dos goles más, celestes. Olivares solo con el arco, la empujó y luego Corozo, tras robar un balón, cerró la “media caja”. Cantolao descontó luego de una buena acción de Tajima por extremo. Centró y D’Arrigo fusiló al golero Solís.

Arturo imitó las señas de un árbitro y dio atender a sus hermanos que culminó el encuentro. Mientras los menores celebraban, él se quedó pensando sobre los contagiados que se habló en vísperas de este encuentro y rezó que todo sea un mal entendido.

ACADEMIA CANTOLAO 2

Erick Delgado

José Ramírez

Orlando Contreras

Brayan Arana

Farihd Jasaui

Walter Serrano

Mario Tajima

Jesús Castillo

Yuriel Celi

Mario Ceballos

Sandro Rengifo

DT: Hernán Lisi

SPORTING CRISTAL 6

Renato Solís

Nilson Loyola

Omar Merlo

Gianfranco Chávez

Jhilmar Lora

Horacio Calcaterra

Martín Távara

Christoffer Gonzales

Kevin Sandoval

Washington Corozo

Emanuel Herrera

DT: Roberto Mosquera

Árbitro: Michael Espinoza

Goles: Yuriel Celi (26′), Jhamir D’Arrigo (90+2′) (CAN) Emanuel Herrera (6′) (45’+2), Omar Merlo (17′), Christofer Gonzáles (63′), Christopher Olivares (85′), Washington Corozo (88′) (CRI)

Cambios: Rodrigo Salinas x Walter Serrano, Jarlín Quintero x Mario Ceballos, Ronald Vega x Orlando Contreras, Christian Sánchez x Jesús Castillo, Jhamir D’Arrigo x Sandro Rengifo (CAN); Jesús Castillo x Kevin Sandoval, Jorge Cazulo x Martín Távara, Percy Liza x Christofer Gonzáles, x Emanuel Herrera (CRI)

Tarjeta amarilla: José Ramírez, Brayan Arana, Farihd Jasaui (CAN); Nilson Loyola, Jesús Castillo (CRI).

Estadio: Alejandro Villanueva