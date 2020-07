“Podemos ganar sin Cristiano”

Luka Modric aseguró que el equipo se acostumbró a ganar sin él.

Cuando se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus, muchos aseguraban que no volvería a ser el equipo letal de antes. Sin embargo, el reciente título de Liga Española ha demostrado todo lo contrario, según Luka Modric. “Cristiano fue importante para el Madrid, pero no nos agobia su falta en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él”, señaló Modric.

Además, el croata asegura que su equipo debió ganar más ligas. “Jugamos algunos campeonatos de una manera torpe. Pero bueno, uno debe disfrutar el presente y puede influir en lo que sigue”, finalizó.