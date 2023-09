La Selección de Estados Unidos se encuentra en un estado de ánimo bajo. Son muchas las personas que se han quejado en las redes sociales del desastre del equipo de Steve Kerr en el Mundial preguntándose a su vez por qué el técnico no llevó a la competición a algunas de las mejores estrellas de la NBA. Sin embargo, a diferencia de otros deportes como el fútbol, ​​Steve Kerr poco pudo hacer para convencer a los jugadores.

Estados Unidos estaba llamado a ser el gran rival a vencer en una nueva edición del Mundial de Baloncesto. Eran muchos los analistas que daban por hecho una nueva victoria en la competición, pero nada más lejos de la realidad.

Poco a poco, Estados Unidos comenzaría a exponer sus deficiencias. Steve Kerr no llamó a algunas estrellas como LeBron James, Stephen Cury, Kevin Durant o Jayson Tatum o Kawhi Leonard y terminaría pagando caro por ello.

Hay muchas claves para descifrar este choque norteamericano por Asia para entender el ‘no’ de los astros a la convocatoria.

Para la NBA y los jugadores más probados, el Mundial de Baloncesto no tiene el mismo peso que los Juegos Olímpicos donde Estados Unidos siempre logra armar un equipo de ensueño para luchar por el Oro.

La segunda clave tiene que ver con los partidos que disputan los jugadores a lo largo de la temporada.

La temporada regular de la NBA se extiende de octubre a abril y consta de hasta 82 partidos oficiales, que sumado a los Play-Offs, puede hacer que el año se alargue hasta bien entrado el verano.

Hay muchos jugadores que prefieren tener una pretemporada mucho más tranquila y tranquila que decir ‘sí’ a la Selección de Estados Unidos para jugar en los torneos FIBA.

