Pronóstico Internacional vs Melgar: las fijas de la Copa Sudamericana

Se juega el Internacional vs Melgar por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la ida, los mistianos merecieron más de lo que obtuvieron. El 0 a 0 en Arequipa supo a poco ya que dominaron el partido con el 63% de posesión del balón y generaron veinte remates contra nueve del rival. La revancha, de vida o muerte, será este jueves a las 5:15 p.m.

Previo al encuentro Internacional vs Melgar, los peruanos no tuvieron actividad esta semana. Su partido con Alianza Lima fue postergado para que pueda concentrarse sólo en el ámbito internacional. En esta Copa Sudamericana jugó cinco partidos en condición de visitante: Ganó uno ante River Plate de Uruguay, empató dos ante Cienciano y Deportivo Cali y perdió dos frente a Racing Club y Cuiabá. Le anotaron seis goles y convirtió tres. Además, tiene tres antecedentes jugando en Brasil por Copa. Los tres fueron derrotas. En el 2020 perdió 4 a 0 contra Bahía, en el 2021 cayó 1 a 0 ante Athletico Paranaense y el ya mencionado duelo ante Cuiabá, en esta fase de grupos, que terminó 2 a 0.

Por su parte, Inter llega de perder 3 a 0 en el Brasileirao frente a Fortaleza. Marcha sexto en el campeonato local a doce puntos del líder, Palmeiras. Disputó cuatro partidos jugando de local en esta Copa Sudamericana, ganó tres y empató uno. Derrotó 2 a 0 a Independiente de Medellín, 5 a 1 a 9 de Octubre y 4 a 1 a Colo Colo. Igualó 1 a 1 ante Guaireña de Paraguay.

Aunque me encantaría decir que Melgar tiene todo para pasar a la siguiente ronda, no les puedo mentir. Para el encuentro Internacional vs Melgar, los brasileños son súper favoritos. Melgar tiene que hacer las cosas perfectamente para avanzar. Ojalá así sea. Sin embargo, como saben que yo les digo la firme. Les cuento que marcaré, con el dolor de mi corazón, el triunfo del local.

