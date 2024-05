Pronto: Este es el calendario del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario de Deportes se coronó como ganador del Torneo Apertura; sin embargo, este es el fixture del Torneo Clausura de la Liga 1.

Una vez concluido el Torneo Apertura de la Liga 1, el campeonato nacional hará una pausa de aproximadamente un mes y medio. Durante este período de receso, la selección peruana se preparará para disputar la Copa América 2024, un torneo en el que se espera que varios jugadores del ámbito local sean convocados por el entrenador Jorge Fossati.

Este receso será crucial para que los jugadores se recuperen y se preparen, y también brindará la oportunidad de ajustar estrategias y tácticas para los desafíos venideros.

La segunda parte del campeonato, conocida como el Torneo Clausura, está programada para comenzar en la segunda semana de julio. No obstante, la fecha exacta de inicio aún no ha sido confirmada, ya que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) todavía no ha publicado el calendario oficial de la primera jornada.

Sin embargo, el formato del Torneo Clausura seguirá el mismo esquema que el del Apertura, con la única diferencia de que los equipos que jugaron como locales en la primera parte ahora actuarán como visitantes. Esto implica un cambio significativo en la dinámica de los partidos, ya que cada equipo tendrá que adaptarse a jugar en diferentes condiciones y ambientes.

Fixture fecha 1 del Torneo Clausura