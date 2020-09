Que ruja el ‘León’

Con Zambrano de titular, Boca recibirá a Libertad a las 7:30 de la noche para

sellar su pase a los octavos de la Libertadores

A pesar de que el torneo argentino aún no se reanuda, Carlos Zambrano vive un gran

momento en Boca Juniors, pues ha sido titular en sus dos partidos de Copa

Libertadores, generando buenas críticas de parte de sus hinchas. Hoy el ‘León’ tendrá

una prueba dura cuando sea titular frente a Libertad de Paraguay a las 7:30 p.m. en La

Bombonera, pues de ganar el cuadro xeneize, sellarán matemáticamente su clasificación

a los octavos de final. Desde la vuelta al futbol, el equipo de Miguel Ángel Russo se ha

hecho sólido atrás y no recibió goles en sus victorias de visitante frente a Independiente

Medellín 1-0 y Libertad 2-0 y con el peruano como baluarte, esperan mantener esa

solidez como locales.

El cuadro azul y oro no podrá contar con Gonzalo Maroni, pues sufrió un desgarro en la

previa y será reemplazado por Manuel Obando, además Juio Buffarini y Frank Fabra,

quienes vienen recuperándose de lesiones tampoco serán arriesgados. Todos los ojos

estarán puestos en Eduardo ‘El Toto’ Salvio, quien pasa por un gran momento y espera

ganarse una convocatoria a la selección Argentina y acompañará en el ataque a Carlos

Tévez y Franco Soldano.