Quinteros: “No pienso en ser director técnico de la selección chilena”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, manifestó que no está pensado en asumir la dirección técnica de la Roja ya que está enfocado en el Cacique. El subcampeón chileno integrará grupo con Alianza Lima en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores de América.

Quinteros dijo lo siguiente sobre la no clasificación de Chile al Mundial de Catar: “Es una pena muy grande que la selección no haya logrado la clasificación, sobre todo para esta generación que quizás no pueda jugar el próximo Mundial, la próxima Clasificatoria o la Copa América, el fútbol fue ingrato con ellos”.

Además, agregó que: “Con respecto a lo demás, a ser o no ser DT (de la Selección Chilena), no lo pienso porque hoy pienso en el partido de mañana y quiero concentrarme en el partido de mañana, porque tenemos un montón de problemas que solucionar”.

Además, agregó lo siguiente: “Tengo cosas importantes en qué pensar de acá en adelante para los próximos partidos de Colo Colo”.

Hoy a las 5:00 p.m. Se jugará el partido entre Colo Colo y Unión La Calera por el torneo chileno. Gabriel Costa ha sido convocado para este encuentro y podría sumar minutos.