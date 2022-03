Arturo Vidal: “Espero que siga Lasarte”

Arturo Vidal, volante ofensivo de la selección chilena, habló de la no clasificación al Mundial de Catar 2022 y la continuidad de Martín Lasarte al frente de La Roja

Arturo Vidal, volante ofensivo de la selección chilena, habló de la no clasificación al Mundial de Catar 2022 y la continuidad de Martín Lasarte al frente de La Roja. Chile recibió un duro golpe al ser eliminada con 19 puntos y quedando ubicada en el séptimo lugar de las Eliminatorias.

Vidal dijo lo siguiente sobre la no clasificación de Chile al Mundial de Catar: “Fue duro este golpe, pero nos tenemos que levantar, pensar en el futuro y ojalá vengan cosas mejores. Han sido años muy lindos con las Copas Américas, Mundiales y esperemos que podamos ir para el siguiente”.

Además, agregó que: “Es una locura, una locura eso. Espero que siga el ‘profe’, que pueda la Selección estar bien, que analicen el nuevo proceso y que todo sea para mejor y en el beneficio del equipo”.

CHILE NO IRÁ A CATAR:

Además, agregó lo siguiente: “No me compete. No me meto con los dirigentes, ya que cada cual tiene que hacer su trabajo y no es el momento para criticarlos. Estoy demasiado triste para pensar en ello. Ahora solo quiero pensar en mi carrera y volver cuando me toque a la Selección”.