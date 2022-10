Quispe: “No hubo mala intención en la falta de Archimbaud”

Piero Quispe reveló que Jean Pierre Archimbaud no tuvo mala intención cuando le comete la falta en el partido. Universitario empató 1-1 y se despidió del campeonato

Piero Quispe reveló que Jean Pierre Archimbaud no tuvo mala intención cuando le comete la falta en el partido. Universitario empató 1-1 y se despidió del campeonato. Los characatos rescataron un heroico punto de Lima que los llena de confianza de cara a lo que resta del torneo.

“Quiero dejar bien en claro que Archimbaud no lo hizo con mala intención, porque en la posición en la que me encuentro siempre habrán golpes y esta vez no fue la excepción”, dijo Quispe.

DURA DERROTA:

Sobre el empate ante FBC Melgar, el volante de los cremas comentó que “no creo que nos haya ganado la ansiedad, simplemente ellos se cerraron bien y no pudimos hacer el gol”.

Universitario empató 1-1 ante Melgar en el Monumental y cerró la temporada 2022 sin obtener el título. A pesar de los buenos resultados en las últimas fechas, los cremas no pudieron lograr el objetivo.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Jorge Murrugarra, Jordan Guivin, Piero Quispe, Alberto Quintero, Andy Polo, Alexander Succar.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alex Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Alexis Arias, Horacio Orzan, Christian Bordarcahar, Martín Pérez Guedes, Kevin Quevedo, Luis Iberico.