Raúl Lozano sobre Yuriel Celi: “Si él no quiere continuar, no vamos a exigir que se quede”

Raúl Lozano, presidente del Carlos A. Mannucci, señaló que no contarán este 2023 con Yuriel Celi, debido a la decisión del futbolista, pero dejó en claro que el club que quiera ficharlo, deberá pagar su cláusula de salida.

“Se ha manoseado mucho, a nivel nacional, el tema de Yuriel Celi. Él es jugador del Carlos A. Mannucci, que él no se haya presentado a los entrenamientos es otra cosa, ya que él pertenece a la institución. Hemos tenido una reunión porque no se presentó y nos habían dicho que no quería seguir en el club”, dijo Lozano en conferencia de prensa.

“Hemos conversado y hemos puesto nuestra posición firme. Las puertas están abiertas, si él no quiere continuar, no vamos a exigir a un futbolista que se quede. Si hay un club nacional o internacional que desee contratarlo, que trate con nosotros directo y que se respeten las cláusulas del contrato”, sostuvo.

Finalmente, el presidente del club trujillano comentó: “En lo deportivo sabemos que no vamos a contar con él, estamos en búsqueda de otras opciones, sea nacional o extranjero. Lo único que queda es que termine de la mejor manera, agradecerle por lo que le dio al club, lo único que queremos es que se respete la formalidad”.

Redactando por: Miguel Casana