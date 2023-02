Raziel García: “Estas situaciones desaniman mucho el trabajo que uno viene haciendo”

El volante de Carlos A. Mannucci, Raziel García, lamentó que no se haya podido jugar el partido ante Deportivo Municipal y manifestó que estas situaciones desaniman.

“Es complicado y triste porque nos preparamos mucho para empezar bien la liga, hicimos el viaje, entrenamos y ahora se nos complica para la siguiente fecha pero toca seguir”, dijo el futbolista tras darse el ‘walk over’.

Agregó: “Lamentable por mis compañeros, por nosotros también pero toca seguir y tratar de luchar por nosotros, por nuestros derechos, por un mejor fútbol peruano”.

Sobre la situación de ‘walk over’ indicó: “Primera vez que me toca, yo tenía la ilusión de volver a las canchas, de volver a jugar en mi país y disfrutar y que la gente disfrute”.

“Ojalá se pueda resolver pronto esta situación, nosotros nos hemos preparado mucho para este partido pero ahora hay que pensar en lo siguiente y ojalá se pueda solucionar todo este tema”, comentó.

Con respecto a cómo los jugadores viven este momento contó: “Todos tenemos un mismo pensamiento, lo que queremos es dar un buen espectáculo, trabajar bien, lo venimos haciendo pero estas situaciones desaniman mucho el trabajo que uno viene haciendo pero hay que ser fuerte de cabeza y luchar”.

Finalmente habló del objetivo de volver a la selección: “Yo siempre me voy a esforzar al máximo, en el día a día voy a dar lo mejor para mi carrera, para mi familia y para seguir logrando los objetivos que tengo. No he tenido la oportunidad de hablar con él (Juan Reynoso), espero que me vaya bien este año y poder volver a la selección”.