Renato Tapia: “Hidratarnos será un punto importante para bajar el calor”

Renato Tapia, mediocampista de la Selección Peruana, habló sobre el encuentro de Colombia vs Perú por Eliminatorias. El volante del Celta de Vigo, resaltó que en Barranquilla tienen que hidratarse muy bien para contrarrestar el calor.

“Me siento muy bien, me pegó un poco el sol, pero es bueno para tener una similitud a lo que es Barranquilla, muy contento de ver al grupo junto nuevamente”, comentó el “Cabezón”.

Desea clasificar a la Copa del Mundo 2022 pero resalta que tienen que sumar varios puntos: “Influye mucho la experiencia de llegar a una final de Copa y a un mundial, en estas instancias pesa y mucho. Trataremos de emplearla y que salga a flote lo que hemos aprendido y llevarnos la mayor cantidad de puntos para ir al mundial”.

Sobre su lesión que preocupo a todos los hinchas de la “bicolor”: “Me preocupé mucho por mi salud, por lo que había sucedido hace un par de años con la misma lesión. Salió la resonancia y tenía que recuperarme una semana y me tranquilicé, ahora estoy recuperado”.

Asegura que él y los seleccionados desean ganar el encuentro ante la Selección Colombiana: “Estamos enfocados en lo que nos suceda a nosotros, pensamos en sumar los tres puntos y si no se puede no tener goles en contra, eso es determinante en la eliminatoria. “El dos de febrero me veo feliz de lo que hemos logrado y lo que hemos crecido”

Finalizó su entrevista comentando como contrarrestar el calor de Barranquilla: “Veremos cuáles son las pautas para llevar el calor de la mejor manera, el hidratarnos será un punto muy importante para nosotros para contrarrestar el calor. Respirar bien para que no sea tan exhausto el despliegue y mentalizado que debe ser un partido redondo en todas las líneas”.