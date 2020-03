Respalda a su “Mago”

Pérez defendió a Donald Millán, quien no ha mostrado un buen nivel. “Está padeciendo por falta de trabajo a inicios de temporada”, dijo.

El técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, se refirió a las actuaciones de

Donald Millán, las cuales no terminan de convencer al hincha, pues aún no muestra su

mejor nivel.

“Millán no trabajó el inicio de la pretemporada para romper el estado de forma y está

padeciendo esa falta de trabajo que sí tuvieron el resto de sus compañeros. Es un

jugador importante y ahora que no participamos en la Libertadores, tenemos toda la

semana para trabajar y profundizar con él”, señaló.

Además, hizo un análisis del empate que rescató su equipo ante Sport Boys en el Callao.

“El resultado y el trámite del partido señala que fue muy intenso. Siempre tratamos de

ser un equipo ofensivo, pero también nos preocupamos en la defensa y vamos a seguir

corrigiendo los errores atrás más allá del resultado”, afirmó don “Goyo”.

El entrenador charrúa de 72 años recibió críticas sobre que debe dejar el cargo por no

conocer la victoria hace dos partidos y por mantener como titular a Rafael Guarderas,

quien ha bajado su rendimiento. Sin embargo, hay quienes respaldan su labor y confían

en que se levantará.