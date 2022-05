Ricardo Gareca: “Para mí, los equipos peruanos estuvieron a la altura”

El ‘profe’ Ricardo Gareca, anunció hoy a los convocados que estarán presentes en el próximo partido de repechaje para la Copa del Mundo de Catar 2022.

En la conferencia de prensa, el tigre fue consultado acerca de la participación de los equipos peruanos en los torneos internacionales, exactamente en Copa Libertadores, a lo que el estratega argentino respondió lo siguiente:

“Para mí, los equipos peruanos estuvieron a la altura. Eso no quiere decir que no haga falta muchas cosas. Vi a un Cristal que jugó bien, pero no ligó. De igual manera Alianza Lima. Quizá mi opinión no comulgue con los de muchos aquí, pero es mi sentir”, declaró el dt de la selección.