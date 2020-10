Robert Lewandowski es The Best

El delantero Robert Lewandowski ha sido elegido como el mejor futbolista europeo, mientras que la danesa Pernille Harder se quedó con el The Best femenino.

Ha tenido que esperar hasta los 32 años pero lo tiene. Robert Lewandowski acaba de conquistar seguramente el The Best que es su mejor premio individual como jugador. Sus 15 goles fueron importantes para que el Bayern Múnich se alzara con su sexta Champions League. Y es un galardón más que merecido ya que el delantero no recibió el Balón de Oro.

También, la UEFA entregó los premios a los Mejores jugadores por posición (portero, defensa, mediocentro y delantero), Mejor Jugador, y Mejor Entrenador, todos ellos tanto en categoría masculina como femenina. El jurado fue compuesto por todos los entrenadores que participan en la fase de grupos de la Champions y la Europa League, junto a 55 periodistas pertenecientes a la European Sports Media.

Por ello, el mejor jugador y delantero de la temporada para la UEFA es Robert Lewandowski. El polaco fue el máximo goleador de la Bundesliga (34 goles en 31 encuentros), DFB-Pokal (6 goles en 5 partidos) y de la Champions League (15 goles en 10 partidos).

En el plano femenino, la ganadora del premio a Mejor Jugadora del Año fue la goleadora Pernille Harder. La danesa jugó en el VfL Wolfsburg y recientemente se transformó en la futbolista más cara del planeta al fichar por el Chelsea FC. Según indicó un diario inglés, el club inglés desembolsó alrededor de USD 400.000 para adquirir a la estrella que marcó 105 goles en 112 partidos.

TODOS LOS PREMIOS DE LA UEFA DE LA TEMPORADA 2019/20

Premios Masculinos:

• Mejor Jugador del Año: Robert Lewandowski (Bayern Múnich)

• Mejor Entrenador del Año: Hansi Flick (Bayern Múnich)

• Mejor Delantero del Año: Robert Lewandowski (Bayern Múnich)

• Mejor Mediocampista del Año: Kevin De Bruyne (Manchester City)

• Mejor Defensor del Año: Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

• Mejor Arquero del Año: Manuel Neuer (Bayern Múnich)

• Premio Presidente de la UEFA: Didier Drogba

Premios Femeninos:

• Mejor Jugadora del Año: Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea)

• Mejor Entrenador de equipo femenino del Año: Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

• Mejor Delantera del Año: Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea)

• Mejor Mediocampista femenina del Año: Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon)

• Mejor Defensora del Año: Wendie Renard (Olympique Lyon)

• Mejor Arquera del Año: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Por último, felicitamos a Manuel Neuer por ser elegido como el mejor portero de la temporada pasada para la UEFA. Sus grandes actuaciones en partidos importantes como en la Final de Lisboa o en la de Supercopa de Europa, han sido claves para que el Bayern opte a reeditar la hazaña de los seis títulos del Barcelona.