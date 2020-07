Roberto Arrelucea: “Pizarro debió ir al Mundial”

Escribe:

GABRIEL ÁNGELES

1.- Campeonaste con Cristal en 1988 y le hiciste un golazo a Boca en el 1989, ¿Qué recuerdos tienes?

Los hinchas de Cristal son muy agradecidos. Me consideren parte de su historia del club. Me tocó marcar a Diego La Torre, uno de los mejores que tenía Boca y ahora es comentarista en Fox Sports.

2.- ¿Sentías más presión como jugador o como director técnico?

Éramos desinhibidos. Jugábamos en la selección de los colegios. Las finales se jugaban en el Estadio Nacional con 40 mil espectadores. Y como entrenador, la única presión es ganar.

3.- ¿Hay apoyo dirigencial?

Hay quienes estudiaron en Harvard pero como personas son decepcionantes. Más vale el tarjetazo que la capacidad.

4.- ¿Pensabas que Claudio Pizarro iba a triunfar lo dirigiste en el Pesquero?

Muchos cuando llegan al fútbol profesional se conforman con eso y no crecen. Claudio aceptaba los consejos al igual que Gregorio Bernales, José Chacón, Joel Sánchez al que descubrí en Total Clean, a Edson Aubert o a Martín Tenemás que llegó a la selección. A Claudio siempre le gustó aprender.

5.- ¿Por qué no continuaste en Pesquero?

El papá de Claudio no llegó a un arreglo con los directivos y lo tuve que poner en la congeladora, porque si lo ponía me rescindían el contrato. Como todo profesional, lo puse a Claudio en un partido, hizo un gol con el que empatamos y a los 5 minutos me llamaron los directivos y me despidieron. Hablé con José Fernández mi asesor y Javier Arce mi preparador físico, tuve que sacar a mis hijos del colegio y perdí mi trabajo. Pero la vida me dio la razón y mira a donde llegó Claudio. Lo mejor es la gratitud que él tiene conmigo y que me considere uno de sus mejores técnicos.

6.- En 1999 fue tu verdugo, al anotarle a tu equipo 5 goles con Alianza al Unión Minas. ¿Hablaste algo con él?

Claudio nos hizo un gol de tiro libre como le enseñé. Cuando iba a patear en el banco les dije a los suplentes: “Ya dio tres pasitos atrás, ahora nos clava”. Y así fue. Todos se empezaron a reir. Nadie sabe para quién trabaja.

7.- ¿Por qué crees que en la selección no llegó a triunfar?

La selección no depende de un jugador, sino un equipo. ¿Cómo es posible que técnicos extranjeros hablen maravillas de Claudio y acá lo critiquen? Nadie puede negar lo que Claudio ha hecho a nivel de clubes. Deberíamos sentirnos orgullosos de él.

8.- ¿Si fueras Gareca, hubieras llevado Pizarro al Mundial?

Yo sí lo hubiese convocado. Mira, no ha jugado los dos últimos partidos del Bremen y no tiraba mala vibra. Eso demuestra que es una gran persona. Un jugador de esa talla, que no se hace problemas en estar en la banca, te va a servir.

9.- Ascendiste en Copa Perú a Total Clean y en Segunda a César Vallejo. ¿Cuál fue el secreto?

Los resultados me han dado la razón. He ayudado al crecimiento de muchísimos jugadores como Darío Muchotrigo, quien se fue a Grecia. A Sandro Gamarra quien se fue al Celaya de México. Hice debutar a Guevara Tinoco, Valladares, Flaco Sánchez, Mujica, Martín Tenemás, Daniel Reyes, a ‘Conan’ Rojas de Aurich, Josimar Atoche, Israel Kahn. Cuando fui a dirigir al Alfonso Ugarte de Puno, conocí a Sandro Rengifo del Cantolao.

10.- ¿A qué se debe tu apodo el ‘Maharajá’?

Fue cuando jugaba en Cristal con Ángel ‘Maradona’ Barrios y nos dirigía Héctor Chumpitaz. Ángel jugaba muy bien pero no hacía goles. En un partido ante Inter de San Borja rematé fuerte al ángulo al arquero Ramírez. Y el ‘Panadero’ gritaba “¿Para qué queremos a ‘Maradona’ si acá está el ‘Maharajá’. Eso llegó a la boca de Pocho Rospigliosi e hizo pólvora ese apelativo.

11.- En 2011 descendiste con Alianza Atlético. ¿Qué pasó?

Lo dirigí en la segunda rueda con 10 puntos. A Lander Alemán le dije que el equipo ya estaba descendido porque había puros jóvenes, sin plata para contratar jugadores. Hice 24 puntos en 13 partidos, casi un 70 por ciento del puntaje. Pero Lander se confió de gente que adulteraba las firmas. Pero tres años después le devuelven la categoría. Nos hicieron trampa.

12.- ¿Estás expectante del inicio de Liga 2?

Sí, armamos un lindo equipo. Los dirigentes me dieron la oportunidad de escoger a los jugadores y al comando técnico también. Pero luego de 15 a 20 días de la pretemporada se cortó por este tema del virus.

13.- Dijeron que iba a ser ida y vuelta, sin play-offs.

Sí. Veré si sigo con la posibilidad de dirigir al Santos o busco otro equipo. Todos retornaron a sus hogares. Creo que están esperando que se reanude la Liga 1 y ver el tema de infectados.

14.- ¿Qué opinas de los equipos que vienen de Copa Perú a Liga 1?

Eso depende mucho de los directivos. Tener una buena planificación y organización para no hacerlo recién cuando llegue al fútbol profesional.

15.- ¿Consideras que no se valora al entrenador peruano?

Si los extranjeros toman cargos importantes porque no aceptamos a otros peruanos. Eso pasa en todos los niveles, en el periodismo, fútbol, política. Falta ayudarnos entre peruanos.

16.- ¿Tenías algo pendiente antes de la pandemia?

Estaba terminando de construir un colegio educativo de nivel inicial. Ya teníamos la licencia del Ministerio de Educación y se quedó ahí. La idea nació por una experiencia que tuve una en Japón, cuando dirigí a un colegio de Tokio.

17.- ¿Algún objetivo en particular?

Mi sueño es dirigir una selección de menores. Yo me he capacitado en Argentina para ser técnico junto a Ruggeri, Enzo Francescoli, Ramón Díaz, Gustavo Costas.

18.- ¿Es una meta en tu carrera dirigir a un equipo emblemático?

Me encantaría.

19.- ¿Es verdad que fuiste infectado de COVID-19?

Sí, estuve contagiado. Fue en los primeros días de abril. Me repuse luego de 3 días. No pude darle esa noticia a mi señora porque es hipertensa. Pasé cuarentena. Agradezco a los directivos que me ayudaron en esos momentos difíciles.

20.- ¿Algo más?

A los jugadores que nunca se olviden de sus entrenadores. El dinero se acaba. El mejor título de un buen entrenador es contar con la gratitud de los jugadores.