¡Rodrigo Pérez, ex blanquiazul, calienta el clásico del Pacíficio!

Rodrigo Pérez, recordado jugador íntimo, asegura que el clásico del Pacífico es a morir.

No falta nada para volver a ver en acción a Perú, luchando en su anhelo de salir de las últimas posiciones de las Clasificatorias y pelear por el repechaje de cara al mundial. Se nos viene Chile en Lima y Rodrigo Pérez, sabe que será un partido de vida o muerte para las dos selecciones.

«Son partidos de 6 puntos, estamos claros que son los equipos que están en las últimas posiciones, se juegan su opción y el que pierda va a quedar afuera porque ya se han alejado varios», señaló Rodrigo Pérez, quien sabe que mucho estará en juego y nadie puede parpadear.

Recordemos que Chile se encuentra en la última posición en la tabla de las Clasificatorias con tan solo 5 puntos; mientras que, Perú, con un punto más, se ubica en la penúltima casilla con 6 puntos. El clásico del Pacífico definirá el futuro de ambas selecciones, estando mucho en juego como el futuro de los dos técnicos.}

El esquema del profesor Jorge Fossati y Perú, parecen no ser compatibles. Nuestros muchachos no terminan por autoconvencerse del sistema y se nota un equipo incómodo. Además, dicha idea, no ayuda a que el elenco peruano, pueda utilizar los mejores elementos que tenemos dentro de lo poco que hay.

Por su parte, Ricardo Gareca, llegó a tienda mapocha con bombos y platillos, esperando que pueda imitar lo hecho con la bicolor pero la realidad es muy distinta. No a logrado obtener los resultados esperados, no convence en el juego y se a echado encima a referentes que son sus primeros detractores. Ante ello, Rodrigo Pérez, dio su opinión.

«Son decisiones que toma la ANFP, el presidente con sus delegados, pero creo que ha sido super difícil, es muy complejo el panorama, no se ha jugado bien. Con Brasil se hizo un partido correcto pero se perdió. Estamos últimos y ya van 10 fechas, es muy complicado», finalizó el ex jugador blanquiazul. ¡Difícil panorama para el «tigre» Gareca!