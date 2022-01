Rodrygo: “El partido ante PSG será difícil pero buscaremos la forma de pasar”

Rodrygo dialogó con TNT Sports Brasil, mientras concentra con la Selección brasileña, y analizó la actualidad de Real Madrid

“Yo pienso que cuando se habla de la Champions el Real siempre está entre los principales favoritos, no necesitamos que se nos considere como tal. Queda mucho camino y estamos trabajando en pasar esa eliminatoria. Pero el Madrid siempre debe pensar en ganar todos los títulos, sobre todo la Champions”, declaró Rodrygo.

Además, se refirió a las estrellas del cuadro parisino: “Nosotros estamos haciendo una gran temporada y tenemos que continuar así. Claro, sí, ellos tienen a algunos de los mejores jugadores del mundo. Va a ser difícil, tienen un equipo excelente, pero estamos trabajando bien y vamos a buscar la manera de pasar”.

“¿Ser decisivo en esta eliminatoria? Claro que me gustaría, quién sabe. Tengo un poco de suerte en esta competición y ojalá esa suerte me siga acompañando y pueda ayudar a que consigamos el título”.

Sobre Neymar dijo: “Es especial jugar contra él. Es imposible que haya alguien al que no le guste ver jugar a Neymar. Me hubiera gustado no tener que jugar contra él, pero será especial y espero que salga todo bien para el Real Madrid”.

Sobre Mbappé dijo lo siguiente: “Desde que llegué al Madrid se habla bastante de ello, no solo de Mbappé, de la posible llegada de muchos jugadores. No sé exactamente cómo está la situación, la competencia aquí en esa posición ya es muy grande y él sería un nombre muy grande también para esa competencia”.

“Con total seguridad ayudaría mucho al equipo y nos haría muy felices que jugase aquí, sería un honor para mí poder jugar con él. Es más o menos como lo veo, como un jugador que vendría para ayudar”.