Roverano: “Siempre estuve de acuerdo con la bolsa de minutos”

Gustavo Roverano, entrenador de la Selección Peruana Sub 20, habló sobre la Bolsa de Minutos y respecto al partido entre Perú y Uruguay.

Conforme con la Bolsa de Minutos. Pese a tener varios detractores; Gustavo Roverano, entrenador de la Selección Peruana Sub 20, reveló que siempre estuvo de acuerdo con la regla de la bolsa; además el DT habló sobre el partido entre Perú y Uruguay del jueves.

El estratega uruguayo confesó que está de acuerdo con la Bolsa de Minutos en la Liga 1: “Yo siempre estuve de acuerdo con la bolsa de minutos, pero ese tema debe ser gradual, no excesiva. En un país donde no se está acostumbrando a tener chicos jóvenes en la primera división debe haber cierta obligación para que los clubes se preocupen y empiecen a sacar futbolistas, no se puede comparar con ligas donde es un tema natural. Lo que si no estoy de acuerdo con que sean muchos minutos”.

El entrenador de la Selección Peruana Sub 20 analizó el partido entre Perú y Uruguay: “No veo que el Perú – Uruguay sea un partido con muchos goles. No es común ver una final con muchos goles, será muy cerrado”, declaró en Radio Ovación.



Para finalizar, el DT de 54 años mencionó que la ‘Blanquirroja‘ cuenta con chances de ganar en Montevideo: “Con lo que hizo Perú de visita, ha demostrado que tiene todas las posibilidades de sacar un buen resultado en Montevideo. Perú ganó en lugares complicados y no es nada descabellado que se pueda conseguir uno o tres puntos del Centenario”, sentenció.