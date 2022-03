Salinas: “El día que la FPF apueste por la Liga 1, se verán logros”

Rodrigo Salinas, jugador de Atlético Grau, se refirió al poco apoyo que la Federación Peruana de Fútbol le brinda a la Liga 1.

Pide cambios. Para nadie es un secreto que la Liga 1 es uno de los torneos más bajos en el Sudamérica por su informalidad y poco infraestructura. Rodrigo Salinas, jugador de Atlético Grau, confesó que cuando la FPF apueste por la Liga 1 se verán resultados en los torneos internacionales.

El futbolista argentino habló sobre la Liga 1: “Me parece que es una liga que puede tener muchísimo crecimiento el día en el que decidan invertir en las infraestructuras de los clubes. Hay jugadores de buena calidad y creo que es un torneo que puede ser mucho más atractivo de lo que es hoy en día. Lo que te digo influye mucho para mí, no solo en los campos de juego, también en los predios de entrenamiento”.

El delantero de Atlético Grau mencionó que cuando la FPF apoye a la Liga 1 se verán cambios en los torneos internacionales: “Muchos equipos no tienen sus propios campos, eso dificulta el día a día. Además, hace que se tengan que hacer adaptaciones constantemente. Creo que, en parte, eso influye a nivel internacional y por eso no se ve competir a los equipos peruanos, ni siquiera a los más grandes. Por eso digo, el día que la Federación apueste por la Liga 1, creo que se verán muchos logros de los clubes en Copa Sudamericana y Libertadores”, declaró en Diario AS.

Por último, el atacante de 35 años se refirió a su momento goleador en el torneo peruano: “Cuando llegué tenía muchas ganas y ambición, la misma que tengo ahora. Creo que los tantos anotados, hasta el momento, son consecuencia de esas ganas de trabajar y del esfuerzo del equipo. Para mí, haber arrancado de esta manera (5 goles en 6 duelos) me da mucha fortaleza para encarar lo que viene”, finalizó.