Salah sobre el Real Madrid: “Juegan muy bien”

A una semana del duelo de ida, Mohamed Salah conversó con MARCA para analizar la eliminatoria El peor recuerdo de Mohamed Salah en un campo de fútbol tiene que ver con el balón de estrellas y el Madrid enfrente, la noche de Kiev. Sin revancha en su discurso, Mo se sentó con MARCA desde El Cairo para contestar a nuestras preguntas como juega, escondiendo el balón a veces, colocándolo con sutileza… o de zurdazo a la escuadra.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando vio al rival del Liverpool en cuartos?

Pensé en lo bueno que sería si nos clasificamos para las semifinales.

¿Quería al Madrid en esta ronda?

Bueno, yo no tenía ninguna preferencia. Son cuartos de final, me daba igual, uno u otro.

Y ya puestos a enfrentarse con el Madrid, ¿mejor ahora o en la final?

Me daba igual, estamos en unos cuartos de final [de la Champions], todos los equipos son verdaderamente top, muy buenos.

¿Tiene ganas especiales de revancha por la final de Kiev?

Dejémoslo en que tengo unas ganas especiales de ganar el partido y clasificarnos para las semifinales. Lo que vaya a pasar ahora no va a cambiar el resultado de la final de Kiev. Aquello está terminado.

¿Y una especial motivación por enfrentarse a Ramos otra vez? [recuerden la falta y la lesión de Salah]

Aquel partido ya se acabó, así que no pienso en eso. Pienso en el equipo, todo el mundo piensa en su equipo y todos quieren ganar… Eso es todo.

¿En qué ha cambiado el Liverpool desde la final de 2018 hasta hoy?

Entre aquel momento y este nosotros hemos ganado la Premier y la Champions. Somos campeones. Eso es cambiar mucho.

De aquel Madrid al actual no están Keylor, Cristiano o Bale. ¿Es mejor o peor este Real que aquel?

Es diferente. Ellos han perdido algunos grandes jugadores, como Cristiano Ronaldo, el mejor de su historia, alguien que marcaba muchísimos goles. Al mismo tiempo han fichado a Hazard. Eden no ha tenido suerte, ha estado lesionado… Pero es diferente. El equipo ahora está en cuartos de final, tiene grandes jugadores, aunque han perdido los goles de Ronaldo… No puedo decir cuál es mejor, simplemente digo que están en cuartos ahora, seguro que preparados y …. nosotros necesitamos estar listos para enfrentarnos a ellos.

¿Qué equipo cree que llega mejor a la eliminatoria? ¿Hay favorito?

Creo que los dos estamos alcanzando nuestro momento fuerte. Los dos hemos ganado los dos últimos partidos de la Champions. Los dos estamos preparados, es una competición especial y los dos estamos haciendo un buen trabajo en ella.

¿Qué es lo que más le preocupa del Madrid?

Que pueden ganar la Champions League. Juegan muy bien esta competición, la han ganado no sé, muchas veces, en los últimos 10 años han ganado cuatro. Es un equipo al que realmente se le da muy bien la Champions.

Elija un jugador del Madrid que le guste especialmente y díganos por qué.

No puedo decir uno… la mayoría de ellos son grandes futbolistas. Hazard, tengo una gran relación con él, lo hizo muy bien en el Chelsea, pero ahora no está teniendo suerte; Luka [Modric], también tengo muy buena relación, nos hemos encontrado alguna vez. No puedo escoger uno porque son jugadores top y un club top.

¿A qué jugador ficharía del Real Madrid para el Liverpool?

Creo que nuestro equipo es suficientemente bueno tal y como está.

¿Qué le parece Zidane? Recuerdo que hace tres años le elogió…

Es un gran entrenador, ha ganado tres Champions, lo está haciendo muy bien con el equipo. Se fue y volvió para ayudar al equipo a ganar títulos otra vez. Era uno de mis ídolos cuando yo era pequeño. Como entrenador lo está haciendo genial.

¿Cómo explica la irregular temporada del Liverpool tras ser campeón de la Premier?

Muchas cosas pasaron a la vez. La suerte no estuvo de nuestro lado. Eso nos hizo querer ganar la Champions aún más y espero que lo consigamos.

¿Cómo es su relación con Klopp? ¿Hablan mucho?

Es una relación normal entre dos profesionales. Es como puedo explicarlo.