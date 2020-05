“Sampaoli no debió dirigir a Argentina”

Josu Uribe es un técnico español que dirige al Xerez Deportivo de la tercera división y su máximo logro fue ascender al Getafe a la primera división en la temporada 2003-04. Afirma que el “Hombrecito” se equivocó porque dejó un buen proyecto en el Sevilla.

Escribió un libro “El nacimiento de un sueño” y señala que le gustaría dirigir en el fútbol peruano.

“Zidane dirigió sin título al Real Madrid cuando lo hizo por primera vez, pero es buen entrenador”.

—————————————

Entrevista

GABRIEL ÁNGELES

—————————————

1.- ¿En qué ciudad de España se encuentra?

En Xerez. Yo soy de Gijón, al norte de España.

2.- ¿Por qué quiere venir al fútbol peruano?

Mi representante Ricardo Morales me dijo que había interés de algunos clubes pero ahorita estoy centrado en terminar el torneo aquí en el Xerez Deportivo. Estamos jugándonos el ascenso. Me gustaría ir a Perú. Pero ahora paralizado todo no hay posibilidades.

3.- ¿Qué sabe de Perú?

Mire el fútbol sudamericano funcionaría bien con técnicos europeos porque le aportan una visibilidad diferente y viceversa. Mi equipo tiene un fútbol parecido al sudamericano. A los futbolistas les cuesta entrar a un fútbol de otro continente más que a los técnicos.

4.- ¿Y de qué manera implantaría el movimiento táctico europeo en el Perú?

Más que movimientos tácticos, la metodología de trabajo y conceptos que son diferentes.

5.- ¿Qué de diferente tiene usted a los técnicos sudamericanos?

Creo que no se puede trabajar mañana y tarde con una fortaleza brutal luego de casi tres meses sin trabajar en el campo. Yo daría un mes de trabajo. La primera y segunda semana entrenar y preparar una idea de juego en la tercera semana.

6.- ¿Qué protocolos se sigue en España?

Empiezan entrenando individualmente con o sin balón. Luego una segunda fase con grupos reducidos de 4 a 8 futbolistas y una tercera en la que ya se pueda trabajar con todos.

7.- ¿A qué jugadores de Perú conoce?

A Santiago Acasiete en su paso por España. El fútbol es igual en todos lados. He seguido a muchos de Primera y Segunda del Perú y he visto un buen nivel. Hay un salto de calidad a nivel de selección.

8.- ¿Cree que es lo mismo lo que produce la selección comparado al torneo peruano?

Si no se hace un buen trabajo en los clubes, desde las bases, es difícil que la selección esté bien. El fútbol peruano no puede contratar jugadores muy caros de afuera. Necesitan buenos entrenadores y sistemas competitivos.

9.- ¿Qué opina de los ex futbolistas que se hacen técnicos?

En España son 4 años de preparación para ser entrenador y exigen experiencia en categorías inferiores. Hace unos 8 o 9 años, la Federación sacó un título Express para los que jugaron diez años en primera división y para que puedan entrenar. Zidane entrenó sin título. Hay buenos, pero no por haber jugado saben pilotear un equipo. Tienen una ventaja importante pero el saber llegar a un futbolista no está al alcance de todo el mundo.

10.- ¿Usted fue futbolista?

Jugué hasta los 20 años. Mi padre fue futbolista profesional, se puso a entrenar niños y yo lo ayudaba siendo muy pequeñito. A los 26 años empecé a dirigir las categorías inferiores del Sporting de Gijón.

11.- ¿Está más preparado para dirigir menores?

A un entrenador le exigen resultados en eso. Creo que un chico con 20 años ya debe jugar en primera división. Perú quizás por eso no puede exportar como Argentina o Brasil.

12.- ¿Sabe que en Perú hay diferencias geográficas?

También en España. En el norte llueve y se juega en campos encharcados. En el sur no llueve, pero tiene campos secos. El buen futbolista se adapta a todo.

13.- ¿Qué sabe de la indisciplina de algunos?

Como tienen plata y fama, las mujeres andan detrás de ellos y se exponen mediáticamente. El deportista vive de su cuerpo y esfuerzo. Ronaldinho pudo ser más futbolista que Messi pero nunca quiso dedicarse a su físico.

14.- Acá vino un técnico español José Mari Bakero, quien dirigió al Aurich de Chiclayo y se fue diciendo que el club era una discoteca.

Lo conozco más como futbolista que como técnico. Al futbolista lo que más le duele es que le toquen el bolsillo. Si gana bien y comete la indisciplina y lo sancionan económicamente, antes de cometer la segunda indisciplina lo va a pensar. Acá son muy estrictos, los capitanes firman los reglamentos que indican los horarios que pueden estar fuera.

15.- ¿Es verdad que usted escribió un libro sobre fútbol?

Sí, lo hice cuando murió mi padre y me ayudó mucho. Transmito mis experiencias de vestuarios y buenos o malos momentos con futbolistas.

16.- ¿Qué opina de los peruanos que se han ido muy jóvenes al exterior y no han triunfado?

Para vender hay que formarlos primero y es un proyecto a largo plazo. Cuando fui a Holanda a ver como trabajaban en Ajax, vi que su Federación, a los profesionales que no están entrenando, les dan un sueldito y por mientras los hacen trabajar con las bases. Les sale una oferta a los dos meses y se van. Hay niños que sin buenos formadores no mejoran.

17.- ¿Considera conveniente que a un joven lo vendan rápido a un equipo extranjero?

No, nunca hay que sacarlo de su entorno. No por llevarlo afuera va a ser más futbolista. Acá en España, si a un niño de 11 años del Villarreal se lo llevan al Manchester City de Inglaterra, le puedo asegurar en un 90 por ciento está de vuelta jugando en su pueblo.

18.- ¿Qué equipo le gustaría dirigir?

En el fútbol no se elige donde se trabaja, la idea es que te atraiga un buen proyecto.

19.- Jorge Sampaoli cuando dirigió en Perú tuvo muchos problemas ¿Sabía eso?

Aquí en Sevilla anduvo bien, pero se volvió loco con la selección argentina. Aquí dejó un proyecto bueno y no debió ir a dirigir Argentina.

20.- ¿Qué opina de Ricardo Gareca?

Ha hecho un buen trabajo. Las selecciones necesitan un tiempo de trabajo, si cambias de entrenador cada 2 o 3 años, al final esa formación se pierde.