Sánchez: “Si me dejan jugar me convierto en un monstruo”

Alexis Sánchez, delantero chileno del Inter de Milán, manifestó (a su estilo) que cuando le toca participar en los partidos lo hace de la mejor manera

Cuando juega es otra cosa. Alexis Sánchez se mostró muy feliz tras la victoria del Inter frente a la Juventus por la Supercopa de Italia. El delantero de nacionalidad chilena marcó el tanto de la victoria cuando todo parecía señalar que el cotejo se definía desde los penales. “Cuando juego soy un monstruo”, señaló.

El “Niño Maravilla” expresó que cuando le toca jugar da lo mejor de sí mismo: “Las cosas nunca me han ido mal, simplemente no me han dejado jugar. Yo era un león en una jaula, si me dejan jugar me convierto en un monstruo. Conte me decía que nadie era como yo y que tenía que marcar la diferencia, pero me sólo me ponía en los últimos 15 minutos. Le contestaba que así me hacía sufrir”.

El delantero de la selección chilena marcó su tercer gol en los últimos 5 encuentros disputados con el conjunto italiano y se mostró muy feliz luego de derrotar a la “Juve”: “Los campeones son así. Los campeones hacen cosas que los otros no hacen, y cuanto más juegan, mejor están”.

PARA EL TÉCNICO TODOS PUEDEN JUGAR

Simone Inzaghi, entrenador del conjunto italiano, fue consultado con respecto al nivel del chileno, y señaló que todos los atacantes están en buen momento: “¿Sánchez quiere jugar más? Tengo que elegir. Ahora los delanteros están todos en buena forma. Sánchez, pero también Correa, que entró bien al partido”.

El Inter se quedó con la Supercopa de Italia tras derrotar a la Juventus en el tiempo suplementario. El marcador culminó 2 a 1, con gran actuación del chileno Alexis Sánchez. Ahora, el delantero mapochino se enfocarán la recta final de las eliminatorias. Competición en la que Chile se encuentra el sexto lugar con 16 puntos.