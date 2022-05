Santamaría tras lograr bicampeonato en México: “Nunca dejamos de creer”

Anderson Santamaría, seleccionado nacional, festejó el título de Atlas del Torneo Clausura 2022 de Liga MX y la celebración en el estadio Hidalgo

Anderson Santamaría, seleccionado nacional, festejó el título de Atlas del Torneo Clausura 2022 de Liga MX y la celebración en el estadio Hidalgo. El defensa repitió la escena que protagonizó en diciembre pasado. Cuando el cuadro rojo le ganó la final a León en el Apertura 2012.

Santamaría manifestó lo siguiente: “Estoy muy feliz, muy emocionado por lo que pasó. Nos la creímos, siempre. Empezamos a trabajar, tenemos un grupo muy humilde. No solo buenas personas, sino mejores profesionales y aquí están los resultados”.

UN TÍTULO QUE VALE POR 3:

Por otra parte, expresó que le tocó pasar momentos difíciles: “Me tocó llegar en un momento difícil para la institución, pero nunca dejamos de creer. Nunca dejamos de trabajar, con el apoyo de la gente, el nuevo proyecto, el comando técnico fue muy serio. Con el trabajo, aquí están los resultados”.

Además, reveló que: “Esta fue una liguilla muy dura para mí, porque fueron partidos muy complicados, que ya incluso no podía ni respirar, pero jugaba con el corazón. En este partido, no me dio para más, pero están todos los compañeros que trabajan a la par porque todos quieren estar en este grupo y todos somos unos ganadores”.

CAMPEÓN DE CAMPEONES:

Luego de la victoria frente al Pachuca, el zaguero peruano Anderson Santamaría se mostró muy emocionado tras lograr el bicampeonato con el Atlas. Asimismo, el defensa nacional ganó Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones.