Scaloni: “Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones”

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la información filtrada de que Rodrigo De Paul no llegaría al duelo ante Países Bajos

Ayer el entrenamiento de la Selección de Argentina fue a puertas cerradas, sin embargo surgió la información que Rodrigo De Paul no llegaría al duelo ante Países Bajos en Qatar 2022. Ello incomodó muchísimo al técnico Lionel Scaloni y lo evidenció en la rueda de prensa.

“Es muy extraño que pregunten sobre alguna molestia de algún determinado futbolista, porque ayer entrenamos a puertas cerradas. No sé de dónde salen estas informaciones. Hoy tendremos otra práctica y ahí definiremos el mejor planteo para el partido con Países Bajos. Es normal que algunos jugadores hagan un trabajo aparte después de los entrenamientos”, dijo Scaloni en conferencia de prensa.

“Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a “puertas cerradas el entrenamiento. No nos interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de Argentina y de la Selección…”, comentó el estratega.

Respecto a De Paul y Di María, el entrenador de 44 años, comentó: “Están, en principio, bien. Vamos a verlos hoy en el entrenamiento para decidir la alineación. Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones… La verdad que siempre después de un partido hay jugadores que entrenan aparte o hacen la mitad del entrenamiento por la cantidad de minutos. Hoy tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido. Eso es lo más importante”.

Redactado por: Miguel Casana