Se confirma que James Rodríguez tiene una leve lesión

El jugador colombiano viene recuperándose de una pequeña lesión muscular y es por ello que no jugó contra Al Khor.

Luego de la sorpresiva ausencia de James Rodríguez en el último duelo de Al Ryyan, diferentes medios de Catar aseguraron que el club que dirige el DT francés, Laurent Blanc, tenía bajas importantes por contagios de covid-19.

Es por ello que se venía especulando que el volante colombiano era uno de los afectados. No obstante, según medios allegados al club, fue informado que su última ausencia fue por precaución, ya que el volante habría tenido un dolor muscular.

Por medio de la información brindada, se ha revelado que James no estuvo presente por “una molestia leve en uno de los músculos de la pierna”. De acuerdo a la versión, el cucuteño tendría una incapacidad de máximo 7 días, lo que le da para jugar los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas el 28 de enero y 1 de febrero ante Perú y Argentina, respectivamente.

Además, mientras Al Rayyan jugaba contra Al Khor por la liga de Catar, el colombiano aprovechó su ausencia del partido para jugar Call of Duty: Warzone con el streamer ‘VdGUN’, uno de los mejores en la región latinoamericana. Al inicio de la transmisión, el creador de contenido confirmó que estaría con el ‘10′ de la ‘Tricolor’ y comentó la razón de la ausencia en el duelo antes mencionado.

Como se supo en un principio, se especuló desde Catar que James habría dado positivo a COVID-19. No obstante, su ausencia se debió a un problema físico que acusó en los días previo al duelo. Debido a esto, el club no decidió arriesgar y cuidó al volante para que no se pierda la próxima convocatoria con la Selección Colombiana.