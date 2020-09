Se enfrentan por la punta

Universitario y Alianza Universidad chocan hoy a la 1:15 de la tarde en el Nacional, el ganador será primero.

Será el partido de la fecha. Universitario y Alianza Universidad se enfrentan hoy a la 1:45 de la tarde en el Estadio Nacional en un duelo que decidirá la punta del Torneo Apertura. Los merengues regresaron en gran nivel del parón y vienen de claras victorias ante San Martín y Cienciano, mientras que a los huanuqueños les costó mostrar el gran fútbol que mostraron los primeros meses del año y no han podido ganar. Los cremas recuperan a Federico Alonso para la defensa y saldrán con su once estelar, aunque el cuadro azulgrana también recupera a su figura, Jack Durán, quien si bien no será titular, podría entrar en los últimos minutos y ser decisivo.

El partido presentará un choque de estilos. Comizzo preserva el juego frontal he intenso de Gregorio Pérez, aunque con Millán cobrando mas importancia como creador de juego, mientras que Alianza Universidad ya demostró su fútbol de toque y asociativo, además Juan Morales, de los mejores volantes de marca del torneo tendrá la misión de anular al ‘Mago’.

Otro duelo interesante será el que sostendrá Lionard Pajoy con Jonathan Dos Santos, pues junto a Aldair Rodríguez son dos de los goleadores del certamen con seis tantos, por lo que ambos equipos deberán estar muy alerta.

UNIVERSITARIO

José Carvallo

——————-

Aldo Corzo

Federico Alonso

Nelinho Quina

Iván Santillán

—————–

Armando Alfageme

Gerson Barreto

Donald Millán

—————

Alberto Quintero

Alejandro Hohberg

Jonathan Dos Santos

————————-

DT: Ángel Comizzo

————————-

ALIANZA UNIVERSIDAD

Diego Morales

———————

Christian Carvajal

Gianmarco Gambetta

José Cánova

Alejandro Ramos

———————

Juan Morales

Mario Ramírez

Julio Landauri

Germán Pacheco

———————-

Lionard Pajoy

Enzo Maidana

——————–

DT: Ronny Revollar

————————

ÁRBITRO: Kevin Ortega

HORA: 1:45 p.m.

ESTADIO: Nacional (Lima)