“Se ha puesto lindo el torneo”: Roberto Mosquera

¡Se apeligra! Sporting Cristal cayó por 3-1 contra Carlos A. Mannucci de Trujillo en el Estadio Iván Elías Moreno por la jornada 12 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson 2021. Los celestes desperdiciaron una gran oportunidad para seguir el paso de Alianza Lima en lo más alto del segundo certamen anual. Con goles de Dioses, Noronha y Fernández, el ‘Tricolor de Trujillo’ se quedó con los tres puntos ante un Cristal muy golpeado e irregular. Roberto Mosquera, entrenador del cuadro cervecero, se refirió a la caída de sus dirigidos.

“Quiero felicitar al profesor Peirano, tuvieron altas individualidades, lo de Heredia es para el halago, ‘Felucho’ tuvo un partido muy bueno, García también estuvo bien, Noronha fue un dolor de cabeza. Jugaron de contra, normalmente no nos sucede esto de tener tantas posibilidades y no anotar, creo que hicimos el juego de siempre pero el rival planteó algo eficaz, llegaron e hicieron los goles y se gana con goles. No hemos jugado mal, no hemos estado brillantes, no hemos estado cerca al gol tampoco pero pondero la lucha del equipo”, dijo ‘Mous’ a GOLPERU.

El entrenador de los rimenses dijo: “Se ha puesto lindo el torneo, no nos gusta perder pero hay que expresar la felicitación al rival que hoy hizo lo que tenía que hacer, hizo su tarea y lo aceptamos”.

“No estuvimos certeros, en los primeros minutos debimos anotar pero no lo hicimos, llegó un gol de otro partido, en la primera la metieron. Daba la impresión que ni de penal íbamos a meterla y así se dio, seguiremos trabajando buscando el objetivo”, declaró ‘Mousquera’.

Además, el estratega nacional se animó a analizar el próximo duelo ante Alianza UDH de Julio César Uribe: “Julio César (Uribe) creo que es uno de los mejores entrenadores del Perú y me da gusto que esté trabajando. Es un rival difícil no solo por el entrenador sino porque es un equipo que hace tiempo juega junto”.