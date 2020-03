Se puso la CELESTE

El venezolano Marchán fue presentado como nuevo refuerzo de Cristal y podría debutar ante Boys

Jhon Marchán, último refuerzo de Sporting Cristal, fue presentado como nuevo jugador

en La Florida tras cumplir su primer entrenamiento bajo las órdenes de Roberto

Mosquera.

El volante creativo venezolano expresó las sensaciones que percibe en su arribo al

balompié nacional junto a José Bellina y Carlos Lobatón, gerente deportivo y flamante

coordinador de fútbol profesional del club.

Acabada la práctica, reveló que hace ocho años visitó al Perú con su padre, que es

pastor en una iglesia, y se prometió regresar al país. El tiempo le permitió cumplir ese

sueño. “Desde entonces dije que tenía que volver alguna vez, no sabía que sería como

futbolista y menos como profesional”, señaló Marchán, evidentemente emocionado.

“Muchas gracias al club, que me ha brindado una gran oportunidad. La verdad estoy

sorprendido por todo lo que ha pasado en este corto tiempo. Espero aprovecharla al

máximo. Sé que es un club histórico, de los más grandes, si no el más grande en el

Perú”, expresó.

DATO

El volante tuvo su primera práctica bajo el mando de Mosquera.