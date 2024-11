¡Sebastián Beccacece asegura que han hecho historia!

Sebastián Beccacece, califica como histórica la victoria de Ecuador sobre Colombia.

Una selección que comenzó las Clasificatorias con -3 y que hoy en día se consolide en el tercer lugar con 19 puntos es digno de resaltar. Sebastián Beccacece, califica la victoria de Ecuador como histórica y asegura que estos tres puntos calarán muy hondo dentro de la moral de los jugadores.

“Los jugadores podrán contarle a sus hijos lo que hicieron hoy que fue heroico, guardaremos esto en el corazón. Pero debemos prepararnos con la misma intensidad y compromiso en marzo cuando nos juntemos para enfrentar a Venezuela y Chile. A mí el éxito prematuro no me llega, no creo en él, no lo siento”, declaró Sebastián Beccacece.

La intención de Ecuador es hacerse fuerza de local y mejorar su estadística de visita, tienen jugadores con que luchar su regreso al Mundial. Esta victoria fue un importante golpe para la selección norteña para despertar, darse cuenta que este es el camino a seguir y seguir prendido en los puestos de arriba.

“Nosotros lo que queremos es empezar a cambiar la estadística de Ecuador afuera que es muy pobre. Conseguimos un puntito de Uruguay, hoy nos llevamos tres, supimos sufrir. Estuvimos muy cerquita en Brasil, pero debemos mantener la calma, tenemos que mantener la tranquilidad que nos lleven a tener estos niveles de partido. Para mí todavía no lo conseguimos, a través de la vida aprendí que el éxito prematuro no es buen aliado para nadie”, finalizó Sebastián Beccacece.

Ahora, todos los jugadores partirán a sus clubes con la tarea de seguir creciendo y no perder la convicción que propone el técnico. El continuar entusiasmado con el buen futuro que tiene Ecuador demostrando este nivel, causa mucha ilusión a todo el país. En Marzo se volverán a ver las caras para medirse frente a Venezuela y Chile. ¡Tremendo nivel!.