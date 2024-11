¡Según Víctor Rivera, Perú no utiliza lo mejor que tiene!

Víctor Rivera afirma que tenemos buenos jugadores pero que no lo sabemos aprovechar.

Perú sale hoy por la noche con la misión de robar puntos en la Bombonera frente a Argentina. Una misión que parece titánica, pero, en el fútbol todo es posible. El profesor Víctor Rivera, expresa su postura sobre el tema selección y habla con propiedad sobre el triste panorama que tenemos en la actualidad.

El experimentado DT, conoce muy bien al jugador peruano. Sabe cuales son sus pro y sus contras. A su vez, confirma que lo mejor que tiene la bicolor, es su zona defensiva, pero, actualmente, no se está sacándole el jugo a lo mejor que tenemos en ataque y los jugadores no logran conectar entre ellos.

«En lo defensivo somos un equipo duro, como lo fuimos también en el proceso anterior, pero lo que no me gusta es que se quedan jugadores de mucha habilidad como Quispe, Grimaldo, Reyna. En el 3-5-2 no tienen ese espacio, más está hecho para jugar con dos extremos y dos o tres mixtos y falta ese nexo entre el mediocampo y el ataque. Falta el poder conectar con jugadores de más habilitad que se podrían utilizar mejor en un 4-2-3-1», señaló Víctor Rivera.

Puedes leer:

Si bien es necesario un recambio general en todas las líneas, el profesor Víctor Rivera, aduce que hay jugadores que vienen mostrando un buen nivel, pero que, a pesar de eso, no se le toma en cuenta. También menciona que existen elementos para trabajar, pero que, ponerse la bicolor, conlleva otra responsabilidad.

«Se necesita ese recambio generacional, poder darle oportunidad a algunos jugadores en determinadas posiciones. Estoy seguro que hay jugadores jóvenes que podrían entrar, decir nombres es difícil pero hay jugadores que han demostrado que vienen bien pero que no son convocados que tranquilamente podrían ser una pieza de recambio en la selección», finalizó Víctor Rivera.